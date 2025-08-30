Musica: La Russa, ‘quando conobbi Mogol lo volli toccare con un dito per poterlo raccontare’

agenzia

Ragalna (Catania), 30 ago. “Ho conosciuto Mogol alla partita cantanti contro politici. Credo che fosse il 1994. Giocavamo io insieme con Maurizio Gasparri. L’allenatore, un maresciallo dell’Esercito, non ci voleva in campo, ma glielo impose la televisione. Allora, io e Maurizio ci avvicinammo a Giulio Rapetti e lo toccammo con un dito. Lui ci chiese ‘Ma perché mi toccate?’ e noi rispondemmo ‘Vogliamo poter dire che abbiamo toccato Mogol…'”. A raccontare l’aneddoto, durante Etna Forum in corso a Ragalna (Catania) è stato il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, durane un incontro pubblico con Giulio Rapetti, in arte Mogol.

