Musicista degli One Direction muore in Argentina

Il caso

Liam James Payne caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Le indagini e le ipotesi

Il musicista e chitarrista britannico Liam James Payne, ex membro del gruppo One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel del quartiere di Palermo, a Buenos Aires. La notizia è riportata dalla stampa argentina, tra cui TN, il quotidiano Clarín e il portale Infobae. Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando la polizia è arrivata all’albergo per un uomo molesto sotto il probabile effetto di droghe o alcol. All’arrivo, gli agenti hanno trovato l’uomo al suolo, dopo una caduta dal terzo piano dell’edificio. La polizia valuta se la morte di Payne sia dovuta a un incidente o se si tratti di suicidio.