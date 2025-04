Musk, appalto scudo missilistico di Trump non ci interessa

agenzia

Concentrati su Marte, ma lo aiuterò con Golden Dome se richiesto

NEW YORK, 17 APR – “SpaceX non ha provato a presentare un’offerta” per ottenere il contratto per la costruzione di parte dello scudo missilistico ‘Golden Dome’, voluto da Donald Trump sul modello dell’Iron Dome di Israele. Lo ha detto Elon Musk smentendo le indiscrezioni al riguardo. “La nostra preferenza è restare concentrati a portare l’umanità su Marte. Se il presidente ci chiedesse aiuto al riguardo, lo faremmo ma spero che siano altre società a farlo”, ha messo in evidenza Musk.

