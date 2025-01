agenzia

Il tycoon riposta la frase della premier in conferenza stampa

NEW YORK, 09 GEN – “E Soros viene sconfitto”. Lo scrive Elon Musk su X ripostando un tweet di World of Statistics in cui viene citata la premier Giorgia Meloni che, in conferenza stampa, ha detto che il miliardario “non è un pericolo per la democrazia, Soros lo è”.

