Miliardario: 'Missione del Doge si rafforzerà, sarà stile vita'

NEW YORK, 28 MAG – “Con il finire del mio periodo come funzionario speciale del governo, vorrei ringraziare il presidente Trump per l’opportunità di ridurre gli sprechi. La missione del Doge si rafforzerà nel tempo, diventando uno stile di vita per tutto il governo”. Lo afferma Elon Musk su X.

