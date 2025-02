Musk pesa su Tesla, crollano del 45% le vendite in Europa

agenzia

Ft, a 9.900 unità, consumatori attendono anche nuovo modello Y

NEW YORK, 25 FEB – Tesla crolla in Europa. Le vendite del colosso delle auto elettriche sono scese in gennaio di oltre il 45% a sole 9.900 unità, risentendo della discesa in campo in politica di Elon Musk ma anche dell’attesa dei consumatori per il nuovo modello Y, che dovrebbe uscire nella prima metà del 2025. Lo riporta il Financial Times. Le vendite in Germania sono calate del 59,5% il mese scorso, in Francia del 63%, in Norvegia del 38% e in Gran Bretagna dell’8%.

