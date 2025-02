agenzia

Il miliardario rilancia il suo slogan in versione europea

WASHINGTON, 14 FEB – “Make Europe great again!. Mega, Mega, Mega”: Elon Musk ha postato e commentato così l’intervento di JD Vance alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, rilanciando il suo slogan, una declinazione in versione europea di quello trumpiano ‘Maga’ (Make America great again).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA