Musk rassicura su Tesla, ‘resto amministratore delegato’

L'impegno a guidare la società fra cinque anni

NEW YORK, 20 MAG – Elon Musk cerca di spazzare via le preoccupazioni su Tesla. Il colosso delle auto elettriche “ha perso” potenziali acquirenti di sinistra ma ne ha guadagnati a destra, ha detto il miliardario riferendosi al boicottaggio di molti democratici verso le auto Tesla dopo la sua discesa in campo politica. Le vendite della società sono “deboli” in Europa, ma forti altrove, ha aggiunto. A chi gli chiedeva durante il Qatar Economic Forum se sarà amministratore delegato di Tesla in cinque anni, Musk ha risposto con un secco “sì”. “Nessun dubbio al riguardo?”, gli ha chiesto l’intervistatrice. “No, potrei morire”, ha detto sorridendo.

