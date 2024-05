Musk riammetterà su X noto suprematista, partecipò al 6 gennaio

agenzia

E' Nick Fuentes, fuori dal 2021 per "ripetute violazioni"

NEW YORK, 02 MAG – Elon Musk riammetterà su X il noto suprematista bianco Nick Fuentes, al quale Twitter è vietata dal 2021 per “ripetute violazioni”. Fuentes in passato ha espresso la sua ammirazione per Adolf Hitler e si è detto a favore dell’esecuzione dei non cristiani. Il 25enne ha partecipato all’assalto al Congresso del 6 gennaio. “Sarà riammesso a patto che non violi la legge. E’ meglio avere un anti qualsiasi cosa allo scoperto per essere confutato piuttosto che farlo crescere ribollendo nell’oscurità”, ha detto Musk.

