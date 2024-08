Musk: ritardo intervista a Trump per massiccio cyberattacco a X

agenzia

"C'è molta opposizione a sentire cosa ha da dire" il tycoon

NEW YORK, 12 AGO – Un massiccio cyberattacco a X ha causato il ritardo dell’intervista di Elon Musk a Donald Trump. Lo ha detto lo stesso imprenditore proprietario del social network. “Scusate per il ritardo. Questo massiccio attacco mostra che c’è molta opposizione a sentire cosa Trump ha da dire, quindi sono onorato di avere questa conversazione”, ha affermato Musk. Il link postato dall’ex presidente americano non funziona. X aveva avuto problemi tecnici anche con il lancio della campagna elettorale di Ron DeSantis.

