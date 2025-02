agenzia

'E' falso, Reuters sta mentendo'

NEW YORK, 22 FEB – “Questo è falso. Reuters sta mentendo. Seguono solo l’Ap (Associated propaganda) come bugiardi”. Elon Musk smentisce così le indiscrezioni riportate da Reuters, secondo la quale gli Stati Uniti avrebbero minacciato di tagliare Starlink all’Ucraina se non firma l’accordo sui minerali.

