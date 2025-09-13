Myanmar: attacco aereo uccide almeno 19 studenti

agenzia

Naypyidaw, 13 set. Un attacco aereo della giunta militare birmana ha ucciso almeno 19 studenti, tra cui minorenni, nello stato di Rakhine, nell’ovest del Myanmar. Lo riferisce su Telegram l’esercito di Arakan, un gruppo armato ribelle che combatte contro l’esercito per il controllo del Rakhine, dove ha conquistato ampie porzioni di territorio nell’ultimo anno, aggiungendo che l’attacco a due scuole superiori private nella città di Kyauktaw è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, uccidendo 19 studenti di età compresa tra i 15 e i 21 anni e ferendone altri 22.