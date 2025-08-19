Nadeen Ayoub sarà la prima palestinese a Miss Universo

agenzia

'Siamo più del nostro dolore, siamo resilienza e speranza'

ROMA, 19 AGO – Nadeen Ayoub sarà la prima concorrente a rappresentare la Palestina al concorso di Miss Universo in programma a novembre in Thailandia. “Sono onorata di annunciare che, per la prima volta in assoluto, la Palestina sarà rappresentata a Miss Universo”, ha detto la modella 27enne che vive a Dubai, postando un video su Instagram dove indossa un abito tradizionale palestinese. “Mentre la Palestina soffre, soprattutto a Gaza, porto la voce di un popolo che si rifiuta di essere messo a tacere. Rappresento ogni donna e bambino palestinese, la cui forza il mondo deve vedere. Siamo più della nostra sofferenza: siamo resilienza, speranza e il battito cardiaco di una patria che vive attraverso di noi”, ha aggiunto nel post. Nadeen, ricorda Gulf News, fu la prima palestinese a partecipare a Miss Earth nel 2022, classificandosi tra le prime cinque. Studentessa di psicologia, ha lavorato per sensibilizzare sul collasso dei servizi di salute mentale a Gaza e sulle difficoltà dei bambini che crescono in mezzo al conflitto.

