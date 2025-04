Nagel, ‘Banca Generali non è azione difensiva da Mps’

agenzia

'Non c'entra con Caltagirone-Delfin, è un'azione offensiva'

MILANO, 28 APR – Mediobanca va all’attacco, l’ops su Banca Generali “non è un’azione difensiva ma offensiva”. Lo ha detto l’ad di Piazzetta Cuccia Alberto Nagel. “Questa operazione la guardiamo da 5 anni almeno” ha spiegato, concepita ora (nonostante la banca sia sotto passivity rule) “nella massima riservatezza parlando con il consiglio e le autorità competenti, cercando di mettere in piedi una proposta molto interessante per i nostri azionisti”. “Da oggi parleremo con tutti” ha aggiunto sottolineando che “Caltagirone e Delfin sono nostri azionisti e cerchiamo di fare operazioni valide per i nostri azionisti. E’ operazione concepita 5 anni fa – ha ribadito – e non c’entra nulla col nostro azionariato”. Dal punto di visto del golden power “è semplice, si tratta di due banche italiane. Ma forse ho sbagliato a fare l’esempio”, ha aggiunto riferendosi senza citarle a Unicredit e Banco Bpm.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA