Napoli: alla Camera lacrime di Amato (M5s) per tragedia Faito, ‘avevamo tutto, ora sparito’

Roma, 22 apr “Sono nato a Castellammare di Stabia, città che aveva tutto, il mare, i cantieri, il lavoro, bellezze di tutti i tipi, le terme. Aveva, perchè con la mano dell’uomo queste cose sono sparite”. In lacrime, Gaetano Amato (M5s) è intervenuto in aula alla Camera per chiedere una informativa urgente del ministro Matteo Salvini sulla tragedia della funivia di monte Faito.

“C’è la funivia e adesso ci sono i morti, quattro morti”, ha detto Amato che ha dovuto interrompere il suo intervento a causa della commozione arrivata fino alle lacrime, mentre i deputati presenti battevano le mani e il presidente di turno Giorgio Mulè lo confortava. “Il ministro Salvini venga a spiegare cosa farà”, ha chiesto l’esponente del M5s dopo aver ripreso la parola.

