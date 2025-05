Napoli campione, festa scudetto in piazza Plebiscito

agenzia

Manfredi, vittoria di una squadra straordinaria

ROMA, 23 MAG – A Napoli è festa scudetto. Al triplice fischio dell’arbitro è stata irrefrenabile la gioia esplosa in piazza Plebiscito dove migliaia di tifosi hanno assistito alla partita attraverso il maxi schermo. E a illuminare la festa di popolo, i fuochi d’artificio. Novanta minuti in cui il clamore della piazza non si è mai arrestato. Fumogeni, trombette, bandiere al vento, urla di suspence ad agni azione degli azzurri e gioia esplosa ai due goal con cui il Napoli ha messo il sigillo sul suo quarto scudetto. Uno scudetto conquistato all’ultimo respiro, all’ultima giornata di un campionato che visto sfidarsi Napoli e Inter. Ma ora e per tutta la notte la città di Napoli festeggerà. “È successo! Il Napoli è campione d’Italia! È la vittoria meritata di una squadra straordinaria e di una città che non smette mai di sognare, di lottare e di amare. Complimenti ai giocatori, a mister Conte e al presidente De Laurentiis”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Intanto sulla facciata di Palazzo San Giacomo, la sede del Comune, è stato esposto il quarto scudetto.

