Napoli: Carfagna, ‘c’è una cultura malata del possesso’

Roma, 28 mag. “Il delitto di Afragola lascia senza parole per l’età della vittima, l’orrore della sua esecuzione, il cinismo dell’assassino. È arrivato il momento di guardare in faccia la realtà: c’è una cultura malata del possesso che resiste nonostante ogni legge, ogni tentativo pedagogico, ogni stigma sociale”. Lo scrive Mara Carfagna di Noi Moderati sui social.

“Le donne l’hanno combattuta e la combattono con tutte le loro forze: ora tocca agli uomini fare un passo avanti. Parlino, agiscano, si assumano la responsabilità di prendere le distanze da modelli dove la donna è per sua natura preda da sottomettere. I ripetuti casi di femminicidio di giovanissime ci dicono che la violenza si riproduce tra le nuove generazioni come un virus: per affrontarla bisogna smettere di pensarlo come ‘un problema delle donne’”.

