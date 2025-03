Napoli: Conte, il Milan? Grandissimo rispetto ma mai paura’

agenzia

'E' una signora squadra con un ottimo allenatore in panchina'

NAPOLI, 29 MAR – “Il Milan? Come dico sempre ai ragazzi, dobbiamo avere grandissimo rispetto e mai paura”. Antonio Conte è consapevole dei rischi che comporta la partita di domani sera al Maradona contro i rossoneri. “Affrontiamo – spiega – una squadra molto forte, costruita per vincere lo scudetto. Poi ci sono delle annate un po’ particolari. A gennaio hanno rifatto il mercato, inserendo giocatori forti che conosco bene e quindi dovremo fare grande attenzione perché andiamo ad affrontare il Milan, una signora squadra, con un ottimo allenatore in panchina”. “Più delle altre volte – conclude Conte – avremo bisogno del supporto del Maradona perché si sa che ci sarà da soffrire ma nella sofferenza dovremo saper trovare quella forza per andare oltre l’ostacolo”.

