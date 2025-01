Napoli prende Hasa, giovane talento cresciuto nella Juve

agenzia

Under 21 arriva dopo delusione nel Lecce, Manna ci punta

NAPOLI, 08 GEN – Il Napoli ha preso Luis Hasa dal Lecce. Il centrocampista arriva in maglia azzurra a titolo definitivo. “Benvenuto Luis” è il tweet con cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis ufficializza il secondo acquisto del mercato di gennaio dopo Scuffet. Hasa, ventunenne centrocampista italo-albanese che gioca nell’Under 21 italiana, arriva in maglia azzurra dopo mezza stagione deludente nel Lecce che lo aveva preso dalle giovanili della Juventus. Centrocampista centrale e trequartista, Hasa è ben conosciuto dal ds azzurro Giovanni Manna che punta su di lui per il futuro. L’albanese è ora giunto a Napoli ma potrebbe essere prestato per questa seconda parte di stagione, per poter dimostrare in campo il suo talento.

