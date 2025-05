Napoli: Ruotolo, ‘serve rivoluzione culturale contro patriarcato’

agenzia

Roma, 28 mag. “Martina aveva 14 anni. L’ha uccisa, ad Afragola nel napoletano, il suo ‘fidanzatino’ Alessio che di anni ne ha 19: Martina mi aveva lasciato. È atroce. Non possiamo liquidare questo omicidio come un fatto di cronaca”. Così Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Pd, in un post su Facebook.

“È uno specchio. E riflette il peggio di noi. Uccidere una donna – anche se hai 19 anni – non è un gesto d’amore, non è un “raptus”, non è follia improvvisa. È un crimine di potere. Non c’è amore dove c’è possesso. Non c’è amore dove c’è controllo, violenza, sopraffazione. C’è solo dominio, c’è solo il desiderio di annientare”.