Roma, 8 dic. “Massima solidarietà a Francesco Emilio Borrelli per l’aggressione subita. Si tratta di episodi gravissimi, da condannare fermamente. Ribadisco la mia vicinanza a Francesco, certa che andrà avanti con coraggio in una battaglia prioritaria, quella per la legalità”. Così l’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi.

