Napoli: Silvestro (Fi), ‘ora serve commissario a questione giovanile’

Roma, 11 nov. “Definire il decreto Caivano una risposta inadeguata è semplicemente irreale. Chi lo critica dimostra di non conoscere affatto il dramma che Caivano ha vissuto per anni e ignora i risultati concreti che finalmente si stanno vedendo”. Così Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, replicando alle accuse di Roberto Saviano e del Pd. Silvestro sottolinea il cambio di passo del governo Meloni, che, afferma, “ha riportato la presenza dello Stato dove mancava da anni, promuovendo modelli positivi in alternativa alle estremizzazioni proposte da alcune serie TV, che spesso hanno avuto un’influenza negativa, soprattutto tra i più giovani”.