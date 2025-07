Napolitano: Centinaio, ‘l’uomo del servizio allo Stato per lo Stato’

agenzia

Roma, 30 giu. Giorgio Napolitano ha “rappresentato un riferimento per la storia della nostra nazione. L’uomo del servizio reso allo Stato, per lo Stato”. Lo ha affermato il vice presidente del Senato, Gian Marco Centinaio, portando il saluto dell’Assemblea di Palazzo Madama al convegno ‘Dirigente politico, uomo delle Istituzioni, Presidente della Repubblica’ organizzato nella sala Capitolare dalla Fondazione Gramsci, dall’Istituto per gli studi storici e dall’Associazione Giorgio Napolitano, alla presenza del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.