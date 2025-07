Napolitano: Gualtieri, ‘rigore morale, passione civile, amore per Istituzioni’

agenzia

Roma, 30 giu. Giorgio Napolitano “ci ha lasciato un’eccezionale eredità, un patrimonio politico fatto di rigore morale, di passione civile, di amore per le Istituzioni democratiche. Per una vita intera ha messo a servizio della democrazia italiana ed europea la sua straordinaria intelligenza, il suo rigore morale, il suo spirito civico, la sua sensibilità sociale e democratica, la sua libertà intellettuale”. Lo ha affermato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, portando il saluto al convegno ‘Dirigente politico, uomo delle Istituzioni, Presidente della Repubblica’ organizzato nella sala Capitolare del Senato dalla Fondazione Gramsci, dall’Istituto per gli studi storici e dall’Associazione Giorgio Napolitano, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA