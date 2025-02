Nasce “Casa Randstad”, eventi e attivitá per raccontare Milano Cortina

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – A un anno esatto dall’avvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 nasce “Casa Randstad”, il progetto itinerante di Randstad, HR Partner di Milano Cortina 2026, per raccontare il legame tra i Giochi e il talento, attraverso i territori, le storie e i protagonisti della grande manifestazione sportiva che prenderá il via il 6 febbraio 2026. La presentazione ufficiale é avvenuta ieri sera, all’evento “Milano Cortina 2026: inizia il conto alla rovescia” organizzato presso Randstad Box, a cui é intervenuto Giuliano Razzoli, campione Olimpico di slalom speciale ai Giochi di Vancouver 2010, insieme al commentatore sportivo Zoran Filicic. In questa occasione, sono stati svelati il logo ufficiale del progetto e il calendario delle prossime attivitá che accompagneranno il percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. “Le Olimpiadi sono un’opportunitá incredibile per l’Italia per promuovere lo sport, i valori dello sport, per far capire ancora di piú cosa puó dare lo sport a una nazione, ai giovani. Essere qua a parlare di questo é un grande piacere per me”, ha detto Razzoli. Casa Randstad prevede un calendario di eventi a Milano, Sondrio, Trento, Roma, Treviso a cui parteciperanno personalitá istituzionali, atleti, studiosi e ricercatori, per affrontare i grandi temi legati ai Giochi e al mondo del lavoro: dalla paritá di genere nelle manifestazioni sportive al ruolo del talento, dalle opportunitá economiche all’impatto sulla societá. E poi un podcast, videointerviste, contest e una serie di contenuti dedicati sui canali social di Randstad Italia. “Casa Randstad é un progetto itinerante che ci permette di accogliere tutte le anime dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, dagli sportivi ai volontari, dai lavoratori alle aziende – afferma Marco Ceresa, Group CEO Randstad Italia. A Milano, come a Bormio o Cortina, dove abbiamo recentemente aperto due delle nostre filiali, Casa Randstad é un luogo in cui respirare l’atmosfera olimpica e paralimpica, uno spazio che ci aiuta ad affermare il legame indissolubile tra sport e talento. La casa é il rifugio dopo la fatica, lo spazio in cui si rigenerano energia e motivazioni, un luogo in cui ci si confronta: in Casa Randstad diamo spazio al dialogo intorno, ai valori e alle esperienze che sport e lavoro possono condividere, promuovendo la diversitá e il valore della nostra societá agli occhi del mondo intero” Il logo di Casa Randstad rappresenta la serratura di una porta che si apre verso nuove opportunitá e custodisce quel che é piú prezioso, la medaglia, simbolo della devozione sportiva, e la persona, che incarna l’atleta e il talento, da sempre focus di Randstad. “E’ un vero concept di eventi e comunicazione che metterá in relazione il mondo dello sport e il mondo del lavoro – ha detto Angela Tenerelli, marketing director di Randstad Italia -. Sará proprio un luogo concettuale, dove due mondi si incontreranno in un ambiente di dialogo, confronto e relazione. Un vero e proprio hub di esperienze e opportunitá. Casa Randstad é aperta a tutti”. Dopo l’evento di kick-off del 6 febbraio 2025, il calendario di Casa Randstad prevede numerosi altri eventi che toccheranno i territori dei Giochi e non solo. Maggiori informazioni su https://www.randstad.it/milanocortina2026/casa-randstad/ – foto xh7/Italpress – (ITALPRESS). fsc/com 07-Feb-25 11:19

