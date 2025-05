Nasce Fs Logistix, online la piattaforma per trasporto merci

agenzia

Primo passo piano strategico 2025-29, 2,16 miliardi investimenti

ROMA, 26 MAG – Nuovo corso per la logistica del gruppo Fs: nasce Fs Logistix che, con una presenza in 22 Paesi, sette società operative e oltre 50 milioni di tonnellate di merci trasportate ogni anno, raccoglie l’eredità della società Mercitalia Logistics, con l’obiettivo di diventare un operatore in grado di gestire l’intera catena del valore della logistica a livello europeo. La presentazione del nuovo brand è avvenuta a Roma ed è stata anche l’occasione per lanciare la piattaforma digitale integrata per il trasporto merci end to end fslogistix.com. “La nuova piattaforma digitale integrata rappresenta un tassello indispensabile del piano strategico 2025-2029 della logistica del gruppo Fs, che prevede 2,16 miliardi di euro di investimenti per digitalizzazione e sviluppo asset” ha detto Sabrina De Filippis, amministratore delegato di Fs Logistix. Un progetto che “segna l’inizio di un ambizioso percorso di trasformazione e rilancio del trasporto merci, con una visione chiara: costruire un sistema logistico europeo sempre più integrato, sostenibile e orientato al cliente”. Progettata come interfaccia unica per i clienti italiani e internazionali, la piattaforma digitale consente la gestione integrata dell’intera catena logistica, combinando ferro-gomma-mare, con soluzioni personalizzate, tracciabilità end-to-end e sostenibilità. Si tratta di una infrastruttura digitale definita “innovativa”, in cui sono integrate le otto società che compongono il comparto logistico del gruppo Fs, a servizio di sette filiere industriali con 21 servizi di trasporto e logistica. La roadmap strategica del gruppo Fs prevede investimenti mirati per il rinnovo della flotta – in particolare per 110 locomotive elettriche, 25 locomotive da manovra, 2.000 carri di nuova generazione, una nave green per il traghettamento sullo Stretto di Messina -, oltre allo sviluppo dei terminal e alla digitalizzazione dei processi.

