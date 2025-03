Nasce il Digital Journalism Fest, dedicato al futuro dell’informazione

agenzia

Milano, 17 mar.Il prossimo 22 marzo, dalle 14 alle 22, Base Milano annuncia che ospiterà la prima edizione del Digital Journalism Fest, un evento ideato e prodotto dal giornalista Francesco Oggiano, dedicato al futuro dell’informazione e della comunicazione digitale. Il festival, diretto dall’esperta di media digitali Virginia Giammaria, “offrirà una giornata di incontri, panel, masterclass e live podcast per esplorare temi come il giornalismo social, il ruolo dei creator, l’impatto dell’intelligenza artificiale e i migliori strumenti per la creazione di contenuti”. Un evento, prosegue la nota, “che unisce appassionati di informazione e innovatori. Il Digital Journalism Fest nasce dall’esigenza di mettere in contatto chi innova il settore della comunicazione con chi desidera comprendere meglio il mondo dell’informazione”. L’evento si propone “di creare un dialogo tra giornalisti, creator ed esperti, offrendo una visione completa dell’evoluzione dell’informazione.

“Il Digital Journalism Fest vuole aiutare a comprendere e innovare il giornalismo e la comunicazione digitale – spiega Francesco Oggiano – In un’epoca di trasformazioni rapide e di diffidenza verso l’informazione, ci piacerebbe creare un collegamento tra professionisti, creator e pubblico, per costruire insieme un ecosistema più consapevole. E insomma, per condividere anche con i lettori la bellezza dell’informazione”. Il Digital Journalism Fest, prosegue il comunicato, “proporrà un ricco programma di conversazioni, masterclass e live podcast”. Ad aprire l’evento saranno il Chief Operating Officer di Chora Media, Riccardo Haupt, e la giornalista e new media strategist di Sky TG24, Chiara Piotto (che sarà anche moderatrice dell’evento), con un confronto sul giornalismo social insieme a Emanuele Corazzi, Head of Content di Cronache di Spogliatoio. A seguire, “un’analisi semiseria dei profili social dei potenti del mondo con il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’autore Antonio Losito, conduttore del podcast Tyranny, che discuteranno di come i leader mondiali utilizzano le piattaforme social per consolidare il loro potere.

Il programma, si legge ancora, “proseguirà con Gianluca Gazzoli, ideatore e conduttore di Passa dal BSMT, che risponderà alle domande di Andrea Girolami, autore della newsletter Scrolling Infinito, su come i creator stiano cambiando la comunicazione”. In seguito ci sarà “Come lavoreremo nell’era dell’Ai?”, puntata live del podcast “Sulla Soglia. Il mondo che ci aspetta” insieme a Walter Renna, Ceo di Fastweb + Vodafone, e Benedetta Giovanola, professoressa e vice presidente dell’Associazione Italiana di Filosofia Morale. Spazio anche alla riflessione con Nicolas Lozito, giornalista de La Stampa e autore della newsletter Il colore verde, “che parlerà della rinascita delle newsletter, e Matteo Caccia, responsabile della sezione podcast de Il Post, che esplorerà il potere delle storie”. Edoardo Scognamiglio di Hacking Creativity e Fjona Cakalli (Tech Princess) “offriranno strumenti pratici per lavorare più efficacemente con le nuove tecnologie”, prosegue la nota.

Spazio poi all’intervento “Come i dati e il design ci mostrano l’invisibile”: Federica Sanchez, architetta e ricercatrice di Neuroscienze applicate all’architettura presso Lombardini22, e la data designer Valentina D’Efilippo “dialogheranno sull’importanza di utilizzare i dati per comprendere la realtà attraverso l’information design e per progettare spazi veramente a misura d’uomo”. Fernando Vacarini, Direttore responsabile Changes – Responsabile Media Relations, Corporate Reputation e Digital Pr Gruppo Unipol, e Raffaele Alberto Ventura, scrittore e ricercatore all’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, “discuteranno i rischi e le opportunità della polarizzazione”. Infine Bianca Del Balzo, docente della New Media Academy, “analizzerà gli ingredienti dei video più popolari della rete.

Alcuni speech saranno arricchiti da una live performance di graphic recording – si legge ancora – curata dall’agenzia Yoonik e affidata all’illustratore Jacopo Sacquegno”. Finale in musica, con Storie di canzoni Live, lo spettacolo di Francesco Oggiano “sulle canzoni che hanno raccontato i cambiamenti della società italiana, dal dopoguerra al 2025”. Il Digital Journalism Fest, si legge nella nota, “avrà come partner istituzionale la Rappresentanza della Commissione europea in Italia. La Commissione europea è impegnata da tempo nel contrasto della manipolazione informativa insieme alle altre istituzioni europee. “Da questa prestigiosa collaborazione istituzionale è nato – tra le altre cose – un sondaggio strategico che mira a indagare questo fenomeno e identificare le azioni dell’Unione europea per affrontarlo.