Nasce in Texas Starbase, la città di Musk e SpaceX

agenzia

WASHINGTON, 03 MAG – Nasce in Texas il comune di Starbase, che qualcuno ha già ribattezzato Musk city perché è la sede della base di lancio di SpaceX e gran parte dei 283 elettori sono dipendenti di questa societa’. I residenti hanno votato a favore dell’incorporazione di un appezzamento di terreno noto come Boca Chica Village in un nuovo comune chiamato Starbase, che si estende su circa 3,9 km quadrati. La creazione di un nuovo comune istituisce un governo locale con un sindaco e due commissari che avranno poteri su pianificazione, tassazione e altre questioni locali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA