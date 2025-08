Nasce piattaforma LbaTv per distribuzione diretta gare basket

agenzia

Lega serie A approva nuovo progetto per utilizzo diritti tv

ROMA, 05 AGO – Tutto il campionato di serie A, la Supercoppa e Final Eight di Coppa Italia e altri contenuti editoriali legati al mondo del basket saranno disponibili su una nuova piattaforma Ott a pagamento, denominata Lbatv. Lo ha reso noto la Lega serie A, che in assemblea ha esaminato e quindi deliberato la creazione del nuovo strumento per la distribuzione diretta delle sue gare. La piattaforma, che sarà disponibile tramite app anche su smart tv e attraverso la distribuzione su piattaforme di altri operatori, sarà realizzata in partnership con Deltatre con cui la Lega sottoscriverà un accordo quinquennale. A giorni verranno comunicate le date e i prezzi degli abbonamenti alla piattaforma insieme a tutte le modalità per usufruire dei contenuti di LbaTv. “Abbiamo ritenuto necessario percorrere una strada diversa anticipando i tempi – ha dichiarato il neoeletto presidente di Lba, Maurizio Gherardini -. Siamo convinti che questo sia il futuro dello sport con le Leghe e i suoi club protagonisti, capaci di distribuire direttamente sul mercato il proprio prodotto, con un investimento finalizzato ad ottenere con il tempo maggiori ricavi trovando un nuovo e diverso equilibrio economico”. “In un momento in cui la tv tradizionale perde ascolti e le piattaforme Ott non hanno voluto riconoscere il valore del basket di Serie A – ha detto il presidente uscente, Umberto Gandini -, abbiamo deciso di procedere con la distribuzione diretta per essere nelle case di tutti gli appassionati e offrire lo spettacolo della Serie A. Si tratta di una operazione a lungo termine, per aiutare i nostri club ad essere sempre più attraenti e sostenibili”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA