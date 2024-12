Natale, Altroconsumo: italiani spenderanno 490 euro a testa e 50% in più per viaggi su 2023

agenzia

Roma, 16 dic. Altroconsumo ha realizzato un’indagine statistica che fotografa i programmi e le aspettative degli italiani in vista del Natale. Dalle previsioni raccolte tra il 21 e il 28 ottobre 2024 su un campione di 1.186 italiani di età compresa tra i 18 e i 74 anni emerge che, nonostante circa 1 su 3 voglia spendere meno dello scorso anno, alla fine la spesa pianificata è di quasi 50 euro in più rispetto alle aspettative del 2023. Chi pensa a viaggi e vacanze immagina di dover spendere molto più dell’anno scorso, con un budget che lievita del 50% rispetto a quanto preventivato l’anno scorso.

Gli italiani prevedono infatti di spendere in media 490 euro per le festività natalizie 2024, una cifra superiore ai 446 euro pianificati per il Natale 2023 e pari a circa un quarto del reddito familiare mensile. Il 18% degli intervistati, aspetterà i saldi di gennaio (al via in tutta Italia a cavallo dell’Epifania) per fare parte dei regali di Natale e risparmiare qualcosa in più. In generale, comunque, quasi 2 italiani su 5 sostengono che comprare i regali per parenti e amici rappresenta un motivo di stress e che, alla fine, finiranno per spendere più di quanto preventivato.