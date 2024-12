Natale: Meloni, ‘grazie a chi lavora in queste ore e chi sta al fianco di chi ha bisogno’

agenzia

Roma, 24 dic “E’ la vigilia di Natale e voglio fare a tutti voi i miei auguri”. Lo dice Giorgia Meloni in un video sui social. La premier ringrazia prima di tutto “chi non riuscirà a stare in queste ore con i propri cari”, quindi le forze armate, le forze dell’ordine, medici e operatori sanitari e quei “lavoratori, del pubblico o del privato, che garantiscono servizi essenziali ai cittadini: grazie per tutto quello che fate e che farete anche in questi giorni di Natale”.