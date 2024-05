Natalità: Leoni (Fi), ‘violenti non possono minare democrazia’

agenzia

Roma, 11 mag. “Io ho 24 anni, faccio politica da quando ne ho 14, quindi da quasi 10 anni, e né a me né a nessuno dei ragazzi di Forza Italia è mai venuto in mente di organizzare una manifestazione per impedire a qualcuno di parlare. Questa è una differenza tra noi e loro”. Così Simone Leoni, responsabile dell’organizzazione di Forza Italia Giovani e segretario regionale del Lazio, commentando a ‘Prima di domani’ le manifestazioni degli studenti contro gli Stati generali della Natalità.