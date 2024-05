Natalità: Malan, ‘solidarietà a Roccella, da sinistra ci sia sussulto’

agenzia

Roma, 9 mag. “Desidero esprimere la mia solidarietà e vicinanza alla ministra Roccella, a cui oggi è stato impedito di intervenire agli Stati generali della natalità a causa di vergognose contestazioni da parte delle solite minoranze ideologizzate e prevaricatrici. Un episodio simile era già accaduto un anno fa in occasione del Salone del Libro di Torino, e quanto successo oggi conferma l’esistenza di un clima di censura e di persecuzione ideologica che però non è come la sinistra e i media orientati vorrebbero far credere orchestrato dalla destra per un nascente fascismo, ma piuttosto da veri e propri gendarmi del pensiero unico che dalla natalità all’ecologia, dalla sessualità all’immigrazione, dalla storia alla scienza, lavorano per imporre opinioni come dogmi assoluti”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.