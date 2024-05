Natalità: Menia (Fdi), ‘Italia rischia di scomparire, solidarietà a Roccella’

agenzia

Roma, 9 mag. “L’Italia è malata di un ideologismo folle che vuol negare evidenza, verità e natura. Esiste un’emergenza, un inverno demografico che, se non finisce, rischia di far scomparire la nazione italiana nel giro di qualche generazione. È una realtà fattuale, innegabile. Ne va preso atto e, con responsabilità, va posto rimedio attraverso una politica a favore delle famiglie e della natalità”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia.