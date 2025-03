Nations League: ct Germania, a Dortmund non c’è favorito

agenzia

Nagelsmann: "L'abbiamo ribaltata con la nostra forza"

MILANO, 20 MAR – “Possibilità di vincere a Dortmund? 50 e 50. Abbiamo giocato solo una partita. Non c’è un favorito. Abbiamo un gol in più, ma dobbiamo iniziare come se fossimo 0-0, come se fossimo pari e fare di tutto per vincerla. Entrambi gli allenatori faranno aggiustamenti e noi vogliamo vincere il ritorno”: lo dice il ct della Germania Julian Nagelsmann dopo la vittoria della Germania sull’Italia a San Siro nel match d’andata dei quarti di Nations League. “Abbiamo creato troppo poco nonostante il possesso palla e siamo andati sotto. Poi siamo riusciti a mettere in campo la forza per ribaltare la situazione. L’Italia ha difeso in modo diverso rispetto alle altre partite di Nations. E anche noi ci siamo dovuti adattare”.

