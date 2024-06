Nato aspetta il successore di Stoltenberg, strada spianata per l’olandese Rutte

agenzia

Bucarest, 19 giu. Mentre la Nato aspetta il successore di Jens Stoltenberg, dopo l’accordo con l’Ungheria di Orban cade anche l’ultimo ostacolo alla nomina di Mark Rutte a segretario generale dell’Alleanza Atlantica. Il presidente rumeno Klaus Iohannis, l’altro candidato alla successione, ha infatti annunciato oggi il ritiro dalla corsa.

L’annuncio è arrivato nel corso del vertice del Consiglio Supremo di Difesa nella sede della presidenza della Repubblica, il Palazzo Cotroceni a Bucarest. Iohannis ha chiesto nella stessa occasione ai partecipanti al vertice di esprimersi in favore della candidatura di Rutte dichiarandosi pronti ad un appoggio da parte della Romania alla candidatura del premier olandese.