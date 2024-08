Nato: Bagnasco (Fi), ‘serve strategia chiara e condivisa, Italia attore indispensabile’

agenzia

Roma, 1 ago. “L’ultimo vertice Nato ha rappresentato un momento cruciale per l’Alleanza atlantica, chiamata ad affrontare sfide sempre più complesse in un contesto geopolitico in rapida evoluzione”. Così Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa a Montecitorio, intervenendo nel corso dell’informativa urgente del ministro Crosetto sugli esiti del vertice Nato. “La prima grande criticità –ha proseguito- riguarda la crescente minaccia rappresentata dalla Russia. Per l’Europa, questo significa dover rafforzare le proprie capacità difensive e migliorare la prontezza operativa delle forze Nato sul territorio”, ed “è cruciale che gli Stati membri investano in modo significativo nelle proprie difese”.

“Un’altra area di preoccupazione riguarda la sicurezza cibernetica. Ogni membro dell’Alleanza deve impegnarsi a sviluppare capacità adeguate a prevenire, rilevare e rispondere agli attacchi informatici e ciò richiede un livello di coordinamento e fiducia che non è sempre facile da raggiungere”. Inoltre, “la Nato deve sviluppare una strategia chiara e coesa per affrontare la sfida cinese, promuovendo allo stesso tempo un dialogo costruttivo e responsabile con Pechino”.