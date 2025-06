Nato: Bonelli, ‘Meloni ha ingannato l’Italia, perché ‘pecunia est nervus belli”

agenzia

Roma, 24 giu. “Il messaggio del segretario generale della Nato inviato a Trump e pubblicato su Truth Social è la conferma che il riarmo serve solo a Trump: siamo di fronte a una grande truffa ai danni del mondo, che solo nel 2024 ha visto aumentare la spesa militare fino a 2.718 miliardi di dollari”. Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Giorgia Meloni dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa per essere stata vassalla di Trump, vendendo l’interesse nazionale al presidente Usa e sperperando centinaia di miliardi di euro in un regalo all’industria bellica americana. Altro che la frase ‘si vis pacem para bellum’ pronunciata oggi da Meloni: la verità è che pecunia est nervus belli, il denaro è il nervo della guerra. Bene ha fatto la Spagna a dire no al 5%, mentre la destra ora taglierà sanità, scuola, cultura e previdenza per comprare le armi di Trump”.

