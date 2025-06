agenzia

Roma, 25 giu. “L’accordo raggiunto per aumentare le spese militari non fa ovviamente piacere a nessuno ma la verità è che oggi siamo soli. Non possiamo contare sugli Stati Uniti, come dimostra Trump, mentre la Russia si fa sempre più aggressiva. Bisogna scoraggiarla in tutti i modi dall’attaccare”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda.

