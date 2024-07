Nato: Fontana, ‘ruolo Parlamenti centrale, convinto sostegno a Ucraina

agenzia

Washington, 9 lug – “La Nato ha garantito in questi 75 anni stabilità e sicurezza e oggi, di fronte alle minacce incombenti e a un quadro di grande complessità, rimane un fondamentale presidio a tutela della democrazia. La nostra presenza oggi a Washington intende così essere una testimonianza di sincera vicinanza e di ringraziamento a uomini e donne dell’Alleanza e a voi, colleghi Presidenti, per l’attività portata avanti. Il ruolo dei Parlamenti nazionali dei Paesi membri è centrale, lo è ancor di più di fronte alle guerre che si sono affacciate all’Europa e alle nuove sfide globali. Parlo, in particolare, delle sfide securitarie del fianco Sud, dal Medio Oriente al Mar Rosso, e dei rischi conseguenti alla penetrazione russa e cinese soprattutto in Africa. Per queste ragioni si impone oggi un impegno potenziato della Nato nel cosiddetto Mediterraneo allargato”. Lo ha affermato il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, intervenendo al panel dei leader dei Parlamenti del Nato Parliamentary Summit a Washington.