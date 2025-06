Nato: Fratoianni, ‘aumento spese militari al 5%? Proposta delirante’

agenzia

Roma, 24 giu. “L’aumento delle spese militari al 5% è  un delirio, una proposta delirante, demenziale e folle peraltro del tutto insostenibile. Chi dice che il Paese lo raggiungerà, forse ha già preparato il gioco delle tre carte. Noi abbiamo bisogno di investire decine di miliardi nel sistema sanitario nazionale pubblico, nel diritto alla casa e nel diritto all’istruzione, nei salari degli italiani che non ce la fanno più. Ma questi del governo ma non sanno dove vivono? Io davvero mi domando: ma dove vivono…”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio a margine della manifestazione delle associazioni pacifiste, a cui ha partecipato insieme al senatore Magni, e che si è concluso con un die-in in ricordo delle vittime del genocidio a Gaza e delle guerre.

