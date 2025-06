Nato: Magi, ‘servono politica estera e difesa Ue, no mero aumento spese militari’

agenzia

Roma, 24 giu. “Non è mai positivo trovarsi costretti a ragionare di incrementare le spese per la difesa, ma non si può fingere che il rischio per la sicurezza europea non sia concreto. Le recenti azioni messe in atto dall’Amministrazione Trump, in rottura con il passato, hanno dimostrato che non è più scontato che la politica estera statunitense coincida con gli obiettivi europei. Serve una politica estera comune europea, una politica di difesa comune europea, non un approccio nazionalista che preveda il mero aumento della spesa militare dei singoli Stati. Per questo esprimiamo perplessità per un’impostazione eccessivamente quantitativa e frammentata che rischia di rendere l’Europa più vulnerabile, non più sicura”. Lo dichiara il segretario e deputato di Più Europa, Riccardo Magi.