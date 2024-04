Nato: Mattarella: ‘legato a Europa e integrato con sistema multilaterale senza logica espansionistica’

agenzia

Roma, 15 apr. “La nostra appartenenza al Patto atlantico assume da subito una valenza ambiziosa e si lega a una prospettiva sovranazionale e ideale, coerente con i principi ispiratori contenuti nella Carta costituzionale. È un approccio di cui si manifesta con chiarezza l’attualità, laddove stabilisce un legame, per così dire fondativo, fra progetto atlantico e sviluppo politico dell’Europa”. Lo ha affermato il Presidente della repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Conferenza per il 75 anni della Nato organizzata dalla Sioi.