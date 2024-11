Nato: Meloni, ‘a pilastro nordamericano si affianchi solido pilastro europeo’**

agenzia

Roma, 5 nov. Con il Segretario generale della Nato Mark Rutte “abbiamo ovviamente discusso di come rafforzare l’Alleanza nel suo complesso. Come sapete, noi sosteniamo da sempre la necessità che al pilastro nordamericano della Nato si affianchi a un solido pilastro europeo, è una visione che condividiamo con il nuovo Segretario Generale e condividiamo il fatto che è essenziale per tutti noi lavorare a un’industria europea della difesa che sia innovativa, che sia competitiva, che sfrutti la complementarietà tra la Nato e l’Unione Europea. Con il Segretario Ruth siamo d’accordo che è fondamentale, da questo punto di vista, garantire la collaborazione internazionale sia in Europa sia con i nostri alleati nordamericani”. Così la premier Giorgia Meloni durante le dichiarazioni alla stampa a margine dell’incontro.