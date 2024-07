Nato: Meloni, ‘buona notizia inviato per Sud, non possiamo essere lasciati soli’

agenzia

Washington, 10 lug. Nel suo intervento al vertice di Washington, la premier Giorgia Meloni, dopo aver evidenziato l’importanza di portare avanti il sostegno all’Ucraina, ha rimarcato come, “se noi siamo in prima linea a difesa degli alleati orientali, non possiamo essere lasciati soli nella difesa del fronte sud dell’alleanza. È ugualmente fondamentale nel contesto della minaccia ibrida e globale che affrontiamo”.

In conclusione, a quanto si apprende, Meloni ha sottolineato che “gli impegni che verranno assunti oggi, a partire dalla designazione di un Rappresentante Speciale per il Sud, sono una buona notizia e un punto di partenza. L’Italia continuerà a lavorare affinché, nell’interesse di tutti, le nostre priorità siano adeguate a un mondo che sta cambiando”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA