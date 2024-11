Nato: Meloni, ‘Italia leader per qualità e quantità, primo contributore al bilancio’**

agenzia

Roma, 5 nov. “Noi siamo leader nella Nato per la qualità, la quantità della nostra azione, particolarmente siamo il primo contributore in termini assoluti alle operazioni e alle missioni dell’Alleanza Atlantica e quindi anche ovviamente al bilancio della Nato. Il ruolo della nostra azione si articola anche attraverso la nostra presenza lungo il fianco orientale dell’Alleanza”, “ma anche con i dispositivi navali nel Mediterraneo, con le missioni in Iraq e in Kosovo, dove abbiamo nuovamente assunto il comando della missione Kfor da pochi giorni”. Così la premier Giorgia Meloni durante le dichiarazioni alla stampa con il Segretario generale della Nato Mark Rutte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA