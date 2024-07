Nato: Meloni, ‘spesa Italia in aumento, obiettivo 2% ma anche industria Difesa più forte’

agenzia

Washington, 10 lug. Negli ultimi anni, ha evidenziato Meloni nel suo intervento al vertice Nato in corso a Washington, “abbiamo compiuto progressi significativi per rendere più equilibrata la condivisione degli oneri nell’Alleanza, e l’Italia è oggi in grado di annunciare che la traiettoria della spesa per la difesa nel 2024 è in aumento. Il 2% è tra i nostri obiettivi, ma non è l’unico. Dobbiamo anche lavorare a un’industria della difesa innovativa e competitiva, che tragga vantaggio dalla complementarità tra Nato e Ue”.