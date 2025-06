agenzia

Roma, 23 giu Quello sulle spese per la difesa “sarà un percorso compatibile con le altre priorità del governo, coerente con impegni presi dalla maggioranza e definite nel programma di governo. Senza difesa non c’è sicurezza e senza sicurezza non c’è libertà e non può esserci benessere e prosperità”. Lo ha detto Giorgia Meloni in aula alla Camera.

