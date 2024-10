Nato, prove di presenza di truppe Corea del nord in Russia

agenzia

"Se destinate ad Ucraina è escalation in sostegno a Mosca"

BRUXELLES, 23 OTT – “Gli alleati hanno confermato le prove di uno schieramento di truppe della Repubblica Popolare Democratica di Corea in Russia. Se queste truppe fossero destinate a combattere in Ucraina, ciò segnerebbe una significativa escalation nel sostegno della Corea del Nord alla guerra illegale della Russia e un ulteriore segno delle significative perdite della Russia in prima linea. Ci stiamo consultando attivamente all’interno dell’Alleanza su questo tema, e il Consiglio Nord Atlantico riceverà un briefing dalla Repubblica di Corea e discuterà ulteriormente la questione presto”. Lo dichiara la portavoce della Nato Farah Dakhlallah.

