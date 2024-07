Nato: ricevimento a Villa Firenze per Meloni, Tajani, Crosetto e La Russa

agenzia

Washington, 10 lug. Ricevimento a Villa Firenze, residenza dell’ambasciatrice italiana a Washington, per la premier Giorgia Meloni. Con la presidente del Consiglio, anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il titolare della Difesa Guido Crosetto e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Manca tra i commensali il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ripartito per l’Italia già oggi. Presente al ricevimento anche Lorenzo Cesa, in qualità di presidente della delegazione italiana all’Assemblea parlamentare Nato.

